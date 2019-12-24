ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Кабмин изменил принцип финансирования университетов

Новости » Общество     24.12.2019 - 14:10
Кабмин изменил принцип финансирования университетов
Фото: заседание правительства (РБК-Украина)

Финансирование вузов будет в соответствии с результатами их деятельности

Кабинет министр изменил принцип финансирования высших учебных заведений. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующее постановление Кабмина.

Как сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук, с января 2020 года финансирование университетов будет проводиться в соответствии с результатами их деятельности.

"Уже с января будет работать формульный подход - 80% бюджета вузы будут получать гарантированно для базовых расходов, остальное - в зависимости от позиции в международных рейтингах, процент трудоустройства выпускников, объема привлеченных из альтернативных источников средств и тому подобное", - сообщил Гончарук.

По мнению премьер-министра, такой подход позволит повысить качество образования.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что Министерство образования и науки планирует оптимизировать сеть университетов, что позволит изменить систему финансирования вузов.

Также сообщалось, что в МОН разъяснили основные нововведения в высшем образовании, которые содержатся в принятом Верховной радой законопроекте №2299.

Кабмин упрощает пересечение админграницы с Крымом Кабмин планирует упорядочить оборот электронных сигарет в Украине
Новости Украины Кабинет Министров Украиныобразование
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь