Кабмін змінить фінансування профосвіти в трьох містах

Фото: засідання уряду (РБК-Україна)

Пілотний проект зміни фінансування профосвіти запустять 1 вересня 2020 року

Кабінет міністрів України змінить модель фінансування професійної освіти у Вінниці, Одесі та Сумах. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прем'єр-міністра Олексія Гончарука Telegram.

За його словами, установи професійної освіти у Вінниці, Одесі та Сумах будуть фінансуватися за рахунок обласних бюджетів, а не за міських.

"Справа в тому, що в містах-обласних центрах працює багато різнопрофільних профтехів - аграрні, технічні, будівельні тощо. Не всі вони готують людей для роботи в містах. Тому містам невигідно фінансувати такі заклади, але для регіонального ринку праці вони відіграють важливу роль. Через штучне урізання бюджетних місць страждають як учні, так і роботодавці", - повідомив Гончарук.

Запуск пілотного проекту планується з 1 вересня 2020 року. Він буде працювати на базі Міністерства освіти і науки до 2022 року.

Раніше РБК-Україна писало, що Кабінет міністр змінив принцип фінансування вищих навчальних закладів. З січня 2020 року фінансування університетів буде проводитися у відповідності з результатами їх діяльності.

Також повідомлялося, що Міністерство освіти і науки планує оптимізувати мережу університетів, що дозволить змінити систему фінансування вузів.