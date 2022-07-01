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Кабмин изменил процедуру оформления статуса переселенца: что нового

Фото: переселенцы без паспорта по-другому будут оформлять статус (GettyImages)
Автор: Сергей Новиков

Кабинет министров изменил процедуру оформления статуса внутренних переселенцев, расширив перечень необходимых документов при отсутствии паспорта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram представителя Кабмина в Верховной раде Тараса Мельничука.

Сообщается, что дополнен перечень документов, которые подает заявитель случае отсутствия документа, удостоверяющего личность и подтверждающего гражданство Украины.

Теперь нужно подать:

  • справку от Государственной миграционной службы о подаче документов для оформления и получения паспорта
  • электронные документы, сгенерированные в мобильном приложении "Дія"

Напомним, ранее сообщалось, переселенцев хотят освободить от оплаты за коммуналку и жилье. Соответствующий законопроект уже появился в Верховной раде.

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Кабинет Министров УкраиныПереселенцы с Донбасса