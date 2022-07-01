Кабмин изменил процедуру оформления статуса переселенца: что нового

Кабинет министров изменил процедуру оформления статуса внутренних переселенцев, расширив перечень необходимых документов при отсутствии паспорта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram представителя Кабмина в Верховной раде Тараса Мельничука.
Сообщается, что дополнен перечень документов, которые подает заявитель случае отсутствия документа, удостоверяющего личность и подтверждающего гражданство Украины.
Теперь нужно подать:
Напомним, ранее сообщалось, переселенцев хотят освободить от оплаты за коммуналку и жилье. Соответствующий законопроект уже появился в Верховной раде.
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