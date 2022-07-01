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Кабмін змінив процедуру оформлення статусу переселенця: що нового

Фото: переселенці без паспорта по-іншому будуть оформляти статус (GettyImages)
Автор: Сергей Новиков

Кабінет міністрів змінив процедуру оформлення статусу внутрішніх переселенців, розширивши перелік необхідних документів за відсутності паспорта.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram представника Кабміну у Верховній раді Тараса Мельничука.

Повідомляється, що доповнено перелік документів, які подає заявник у разі відсутності документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України.

Тепер треба подати:

  • довідку від Державної міграційної служби про подачу документів для оформлення та отримання паспорта
  • електронні документи, згенеровані в мобільному додатку "Дія"

Нагадаємо, раніше повідомлялося, переселенців хочуть звільнити від оплати за комуналку і житло. Відповідний законопроект вже з'явився у Верховній раді.

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