Кабмин изменил принцип финансирования университетов

Кабинет министр изменил принцип финансирования высших учебных заведений. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующее постановление Кабмина.

Как сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук, с января 2020 года финансирование университетов будет проводиться в соответствии с результатами их деятельности.

"Уже с января будет работать формульный подход - 80% бюджета вузы будут получать гарантированно для базовых расходов, остальное - в зависимости от позиции в международных рейтингах, процент трудоустройства выпускников, объема привлеченных из альтернативных источников средств и тому подобное", - сообщил Гончарук.

По мнению премьер-министра, такой подход позволит повысить качество образования.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что Министерство образования и науки планирует оптимизировать сеть университетов, что позволит изменить систему финансирования вузов.

Также сообщалось, что в МОН разъяснили основные нововведения в высшем образовании, которые содержатся в принятом Верховной радой законопроекте №2299.