Кабмін змінив принцип фінансування університетів

Фото: засідання уряду (РБК-Україна)

Фінансування внз у відповідності з результатами їх діяльності

Кабінет міністр змінив принцип фінансування вищих навчальних закладів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідне постанова Кабміну.

Як повідомив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук, з січня 2020 року фінансування університетів буде проводитися у відповідності з результатами їх діяльності.

"Вже з січня працюватиме формульний підхід - 80% бюджету вузи будуть отримувати гарантовано для базових витрат, решта - залежно від позиції в міжнародних рейтингах, відсоток працевлаштування випускників, обсягу залучених з альтернативних джерел засобів тощо", - повідомив Гончарук.

На думку прем'єр-міністра, такий підхід дозволить підвищити якість освіти.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що Міністерство освіти і науки планує оптимізувати мережу університетів, що дозволить змінити систему фінансування вузів.

Також повідомлялося, що в МОН роз'яснили основні нововведення у вищій освіті, які містяться у прийнятому Верховною радою законопроекті №2299.