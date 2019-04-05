Кабмин изменил порядок выдачи водительских прав и аккредитации автошкол

Кабинет министров Украины внес изменения в ряд постановлений, связанных с порядком выдачи водительских удостоверений, подготовки водителей, а также аккредитации автошкол. Об этом сообщатся на сайте Главного сервисного центра МВД Украины.

Как отмечается в сообщении, переходными положениями нормативного акта предусмотрено введение новшеств в течение полугода.

В частности, введена видеофиксация процессов сдачи экзаменов по знаниям правил дорожного движения и навыков управления транспортными средствами. Видеофиксация процесса составления теоретического экзамена сейчас уже реализована в сервисных центрах МВД нового образца.

"Отныне и во время составления практического экзамена действия кандидата в водители и экзаменатора будут фиксироваться с помощью оборудования, которое будет устанавливаться в каждом экзаменационном авто", - говорится в сообщении.

Кроме того, невозможно будет сдать теоретический экзамен в одном территориальном сервисном центре МВД, а практический - в другом.

Также сокращен до двух лет срок действия полученного в автошколе свидетельства об окончании учебного заведения по подготовке водителей транспортных средств.

Регламентировано, что получить или обменять водительское удостоверение невозможно без отметки о месте регистрации в документе, удостоверяющем личность.

В процедуре взаимодействия территориальных органов по предоставлению сервисных услуг МВД с учебными заведениями по подготовке водителей транспортных средств введен электронный обмен информацией. Преподаватели и инструкторы по вождению будут обязаны вносить в специальный электронный журнал информацию о времени проведения теоретических и практических занятий, а также транспортном средстве, на котором будет проводится практическое занятие. Нововведение призвано усилить контроль за организацией учебного процесса в каждом заведении по подготовке водителей и, в частности, за обучением каждого слушателя.

Нововведения, касающиеся деятельности автошкол, предусматривают:

отмену необходимости приобретения в территориальных сервисных центрах МВД бланков свидетельств об окончании заведения по подготовке водителей транспортных средств;

передачу функции аккредитации учреждений от Главного сервисного центра МВД в региональные сервисные центры МВД по местонахождению заведений;

упрощенный механизм аккредитации учреждений, принадлежащих к сфере управления Министерства образования и науки

Нормативными изменениями также предусмотрено, что все выпускники, которые закончили обучение по подготовке водителей в учреждениях профессионально-технического образования, будут допущены к сдаче экзаменов без дополнительного обучения в автошколе.

Напомним, на прошлой неделе в правилах дорожного движения (ПДД) закрепили право подтверждать наличие страхового полиса (автогражданки) с экрана гаджета.

Как сообщало РБК-Украина, в Украине усилили контроль над выдачей водительских прав. В частности, ужесточены требования к регистрации учебных групп в сервисном центре МВД до начала занятий на курсах. Данные мероприятия направлены на предотвращение выдачи документов об окончании курсов тем, кто фактически не проходил подготовку.