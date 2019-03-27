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Кабмин упростил подтверждение наличия автогражданки

Новости » Общество    27.03.2019 - 13:53
Кабмин упростил подтверждение наличия автогражданки
Иллюстративное фото (УНИАН)

В ПДД закрепили право подтверждать наличие полиса на экране гаджета

Кабинет министров Украины закрепил в правилах дорожного движения (ПДД) право подтверждать наличие страхового полиса (автогражданки) на авто с экрана гаджета. Соответствующее решение есть в распоряжении РБК-Украина.

Отметим, в Украине уже более года назад ввели электронный договор обязательного страхования для владельцев авто с возможностью его покупки онлайн регистрацией в базе данных МТСБУ. С тех пор получены десятки тысяч е-полисов, однако формально не определено, как полиция должна проверять такой документ.

В связи с этим пункт 2.1 ПДД дополнили тем, что при наличии е-полиса водитель может подтвердить его на электронном или бумажном носителе. То есть он сможет самостоятельно распечатать полис ОСАГО или показать его на экране смартфона или другого гаджета.

Фото: постановление Кабмина

Напомним, ранее сообщалось, что до конца года на украинских дорогах начнет работать система автоматической видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Министр внутренних дел Арсен Аваков подчеркнул, что для запуска этой системы уже почти все готово.

 

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