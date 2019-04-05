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Экзамены на водительские права начнут фиксировать на видео

Новости » Общество    05.04.2019 - 15:47
Экзамены на водительские права начнут фиксировать на видео
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Экзаменационные авто при сдаче на права оборудуют видеокамерами

Кабинет министров Украины одобрил видеофиксацию практических экзаменов на получение водительских прав. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook начальника Главного сервисного центра МВД Украины Владислава Криклия.

В частности, он отметил, что правительство вводит видеофиксацию процессов сдачи экзаменов по знаниям правил дорожного движения и навыков управления автомобилем.

"Во время сдачи практического экзамена действия ученика и экзаменатора будут фиксироваться с помощью оборудования, которое будет устанавливаться в каждом экзаменационном авто", - добавил Кликлий.

Экзамены на водительские права начнут фиксировать на видео

 

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине ужесточили контроль над выдачей водительских прав. В частности, ужесточены требования к регистрации учебных групп в сервисном центре МВД до начала занятий на курсах. Данные меры направлены на предотвращения выдачи документов об окончании курсов тем, кто фактически не проходил подготовку.

Отметим, на прошлой неделе в правилах дорожного движения (ПДД) закрепили право подтверждать наличие страхового полиса (автогражданки) с экрана гаджета.

 

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