Кабмин изменил порядок пересечения КПВВ с Крымом: кому не нужна самоизоляция

Кабинет министров внес изменения в порядок пересечения КПВВ на административной границе с оккупированным Крымом. Отныне самоизоляция не обязательна в случае получения отрицательного результата теста ПЦР.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

"Самоизоляция не обязательна в случае получения отрицательного результата теста ПЦР. Соответствующее решение принято правительством сегодня, 12 августа", - указано в сообщении.

Кроме того, абитуриентам с временно оккупированных территорий упростили правила пересечения КПВВ: им не нужно проходить обязательную самоизоляцию.

Таким образом, отныне пересечь КПВВ могут граждане Украины и члены их семей (без разрешения председателя Госпогранслужбы и согласования Минреинтеграции) при условии отрицательного ПЦР-теста на COVID-19 или при условии соблюдения условий самоизоляции в течение 14 дней с использованием электронного сервиса "Дій вдома":

место жительства которых зарегистрировано на подконтрольной Украины территории при выезде с временно оккупированной территории АР Крым и Севастополя;

место жительства которых зарегистрировано в Крыму или Севастополе при въезде на временно оккупированную территорию полуострова;

в случае если пересечение осуществляется для защиты национальных интересов или в связи с выполнением международных обязательств, представителей дипломатических учреждений и гуманитарных миссий, выезжающих с временно оккупированной территории АР Крым и г. Севастополя, а также их транспортных средств, грузов и другого имущества.

Кроме того, действующим остается перечень разрешенных гуманитарных оснований пересечения КПВВ на админгранице с Крымом.

Напомним, ранее в Кабмине уточнили гуманитарные основания пересечения КПВВ на административной границе с оккупированным Крымом.

Как писало РБК-Украина, согласно решению правительства, пропуск граждан через КПВВ на административной границе с Крымом ограничен до 30 августа.