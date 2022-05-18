Кабмин изменил порядок определения цены ввозимых автомобилей для уплаты пенсионного сбора

Согласно документу, сбор на обязательное государственное пенсионное страхование уплачивается в зависимости от стоимости легкового автомобиля, определенной в соответствии с договором купли-продажи, договора мены, справки таможенных органов, акта экспертной оценки стоимости автомобиля, других документов, подтверждающих эту стоимость, но не ниже таможенной стоимости, указанной в таможенной декларации.

Порядком определено, что плательщиками сбора в ПФУ с операций по отчуждению легковых автомобилей являются предприятия, учреждения и организации всех форм собственности, а также физические лица, которые приобретают право собственности на легковые автомобили, подлежащие первой государственной регистрации в Украине.

В ПФУ уплачивается такой сбор:

3% - если стоимость легкового автомобиля не превышает 165 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного законом на 1 января отчетного года;

4% - если стоимость легкового автомобиля превышает 165, но не превышает 290 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного законом на 1 января отчетного года;

5%- если стоимость легкового автомобиля превышает 290 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного законом на 1 января отчетного года.

Напомним, в марте Верховная рада приняла закон об освобождении от пошлины и НДС импорта товаров, ввозимых предприятиями. Также закон освобождает от таможенных платежей транспортные средства, которые ввозятся гражданами.