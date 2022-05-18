Кабмин изменил порядок определения цены ввозимых автомобилей для уплаты пенсионного сбора

Кабинет министров изменил Порядок уплаты сбора на обязательное государственное пенсионное страхование по отдельным видам хозяйственных операций. Порядок дополнен пунктом, по которому стоимость автомобиля не может быть ниже таможенной стоимости, указанной в таможенной декларации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление от 13 мая 2022 г. № 589.
Согласно документу, сбор на обязательное государственное пенсионное страхование уплачивается в зависимости от стоимости легкового автомобиля, определенной в соответствии с договором купли-продажи, договора мены, справки таможенных органов, акта экспертной оценки стоимости автомобиля, других документов, подтверждающих эту стоимость, но не ниже таможенной стоимости, указанной в таможенной декларации.
Порядком определено, что плательщиками сбора в ПФУ с операций по отчуждению легковых автомобилей являются предприятия, учреждения и организации всех форм собственности, а также физические лица, которые приобретают право собственности на легковые автомобили, подлежащие первой государственной регистрации в Украине.
В ПФУ уплачивается такой сбор:
Напомним, в марте Верховная рада приняла закон об освобождении от пошлины и НДС импорта товаров, ввозимых предприятиями. Также закон освобождает от таможенных платежей транспортные средства, которые ввозятся гражданами.
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