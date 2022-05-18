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Уряд змінив порядок визначення вартості ввезених авто для сплати пенсійного збору

Фото: Кабмін змінив порядок визначення вартості ввезених авто  (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів змінив Порядок сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій. Порядок доповнений пунктом, за яким вартість автомобіля не може бути нижче митної вартості, зазначеної у митній декларації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову від 13 травня 2022 р. № 589.

Згідно з документом, збір на обов’язкове державне пенсійне страхування сплачується залежно від вартості легкового автомобіля, визначеної відповідно до договору купівлі-продажу, договору міни, довідки митних органів, акта експертної оцінки вартості автомобіля, інших документів, що підтверджують цю вартість, але не нижче митної вартості, зазначеної у митній декларації.

Порядком визначено, що платниками збору у ПФУ з операцій з відчуження легкових автомобілів є підприємства, установи та організації всіх форм власності, а також фізичні особи, які набувають право власності на легкові автомобілі, що підлягають першій державній реєстрації в Україні.

До ПФУ сплачується такий збір:

  • 3% - якщо вартість легкового автомобіля не перевищує 165 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня звітного року;
  • 4% - якщо вартість легкового автомобіля перевищує 165, але не перевищує 290 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня звітного року;
  • 5%- якщо вартість легкового автомобіля перевищує 290 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня звітного року.

Нагадаємо, у березні Верховна рада ухвалила закон про звільнення від мита та ПДВ імпорту товарів, які ввозяться підприємствами. Також закон звільняє від митних платежів транспортні засоби, які ввозяться громадянами.

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Кабінет Міністрів України