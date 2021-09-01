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Кабмин изменил порядок начисления пенсий чернобыльцам

Автор: Александр Белоус

Кабинет министров внес изменения в Порядок исчисления пенсий лицам, пострадавшим вследствие Чернобыльской катастрофы. Решение принято на заседании 1 сентября 2021 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание правительства, которое транслировалось на Youtube.

Согласно изменениям, назначение пенсии по заработной плате, полученной за работу за пределами зоны отчуждения, производится на общих основаниях в соответствии с законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" или по выбору лица в соответствии с законом Украины "О статусе и социальной защите граждан, которые пострадали вследствие Чернобыльской катастрофы" в размерах, определенных частью третьей статьи 54 этого закона.

Кроме того, минимальный размер пенсии в связи с потерей кормильца для нетрудоспособных членов семьи умершего кормильца, которые были на его содержании, составляет: на одного нетрудоспособного члена семьи - 50 процентов пенсии по инвалидности умершего кормильца; на двух и более нетрудоспособных членов семьи - 100 процентов пенсии по инвалидности умершего.

Напомним, в июне Верховная рада приняла закон, предусматривающий повышение пенсий для чернобыльцев.

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Кабинет Министров УкраиныПенсии