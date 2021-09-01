Кабмін змінив порядок нарахування пенсій чорнобильцям

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на засідання уряду, яке транслювалося на Youtube.

Згідно із змінами, призначення пенсії із заробітної плати, одержаної за роботу за межами зони відчуження, провадиться на загальних підставах відповідно до закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" або за вибором особи відповідно до закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" у розмірах, визначених частиною третьою статті 54 цього закону.

Крім того, мінімальний розмір пенсії у зв'язку з втратою годувальника для непрацездатних членів сім'ї померлого годувальника, які були на його утриманні, становить: на одного непрацездатного члена сім'ї - 50 відсотків пенсії по інвалідності померлого годувальника; на двох і більше непрацездатних членів сім'ї - 100 відсотків пенсії по інвалідності померлого.