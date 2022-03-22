ru ua
Вт, 22 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Кабмин утвердил порядок выплат по 6500 гривен предприятиям за трудоустройство переселенцев

Новина українською →
Украина, Вторник 22 марта 2022 12:36
Кабмин утвердил порядок выплат по 6500 гривен предприятиям за трудоустройство переселенцев Фото: 6500 гривен будут выплачиваться за трудоустройство беженцев (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров одобрил порядок компенсации работодателю затрат на оплату труда за трудоустройство внутренне перемещенных лиц из-за боевых действий во время военного положения в Украине. Выплачивать будут по 6500 гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление Правительства от 20 марта 2022 г. № 331.

Компенсация расходов предоставляется работодателю за каждое трудоустроенное лицо на условиях срочного или бессрочного трудового договора (контракта), гиг-контракта, в том числе по совместительству.

Компенсация расходов предоставляется в размере 6500 гривен ежемесячно за каждое трудоустроенное лицо, за которого работодателем уплачивается единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование, на период военного времени и в течение 30 календарных дней после его отмены или прекращения.

Общая продолжительность предоставления компенсации расходов не может превышать двух месяцев со дня трудоустройства лица.

Для получения компенсации расходов работодатель подает заявку в электронной форме через Единый государственный веб-портал электронных услуг (Портал Дія) или в бумажной форме - лично во время посещения центра занятости или на адрес электронной почты соответствующего центра занятости.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Кабинет Министров Украины
NEWS
27-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
27-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Истории из "подземки". Как живут и о чем мечтают люди в киевском метро
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Истории из "подземки". Как живут и о чем мечтают люди в киевском метро