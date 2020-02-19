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Кабмин изменил порядок госрегистрации подзаконных актов

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Изменения должны ускорить госрегистрацию нормативных актов, однако не содержат принципиальных новаций

Кабинет министров Украины внес изменения в постановления, которые регулируют порядок государственной регистрации подзаконных нормативно-правовых актов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции, которое разрабатывало проекты документов.

В частности, внесены изменения в постановление от 28 декабря 1992 г. № 731 "Об утверждении Положения о государственной регистрации нормативно-правовых актов министерств и других органов исполнительной власти". Текст проекта есть в распоряжении РБК-Украина.

Также внесены изменения в постановление от 17 января 2018 г. № 55 "Некоторые вопросы документирования управленческой деятельности". Текст проекта есть в распоряжении РБК-Украина.

Как отметили в пресс-службе, постановлениями предусмотрены следующие изменения:

  • - сокращение сроков представления органами власти нормативно-правовых актов на государственную регистрацию;
  • - применение процедуры согласования таких актов с заинтересованными органами по умолчанию,
  • - упрощение перечня документов, необходимых для проведения регистрации;
  • - составление электронного документооборота в этой части;
  • - установление общих подходов к подготовке проектов нормативно-правовых актов, формы, структуры и технико-юридических особенностей их разработки

"На основе принятых постановлений Министерством юстиции Украины будут внесены соответствующие изменения в собственные акты, регулирующие порядок проведения государственной регистрации подзаконных нормативно-правовых актов", - говорится в сообщении.

Напомним, во время заседания 19 февраля 2020 Кабинет министров принял ряд решений. В частности, Кабмин утвердил Положение об Офисе финансового контроля. Также правительство приняло постановление о социальном жилье, которое должно сделать более доступным жилье этого типа.

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