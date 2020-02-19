Кабмин изменил порядок госрегистрации подзаконных актов

Изменения должны ускорить госрегистрацию нормативных актов, однако не содержат принципиальных новаций
Кабинет министров Украины внес изменения в постановления, которые регулируют порядок государственной регистрации подзаконных нормативно-правовых актов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции, которое разрабатывало проекты документов.
В частности, внесены изменения в постановление от 28 декабря 1992 г. № 731 "Об утверждении Положения о государственной регистрации нормативно-правовых актов министерств и других органов исполнительной власти". Текст проекта есть в распоряжении РБК-Украина.
Также внесены изменения в постановление от 17 января 2018 г. № 55 "Некоторые вопросы документирования управленческой деятельности". Текст проекта есть в распоряжении РБК-Украина.
Как отметили в пресс-службе, постановлениями предусмотрены следующие изменения:
"На основе принятых постановлений Министерством юстиции Украины будут внесены соответствующие изменения в собственные акты, регулирующие порядок проведения государственной регистрации подзаконных нормативно-правовых актов", - говорится в сообщении.
Напомним, во время заседания 19 февраля 2020 Кабинет министров принял ряд решений. В частности, Кабмин утвердил Положение об Офисе финансового контроля. Также правительство приняло постановление о социальном жилье, которое должно сделать более доступным жилье этого типа.