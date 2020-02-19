Кабмин принял постановление о социальном жилье: что изменится

Иллюстративное фото (из открытых источников)

На квартирный учет смогут стать люди с минимальными зарплатами и пенсиями

Кабинет министров Украины принял постановление о социальном жилье, которое должно сделать более доступным жилье этого типа. Соответствующие документы есть в распоряжении РБК-Украина.

Кабмин перестал учитывать стоимость аренды в общежитии

Вносятся изменения в Порядок определения опосредованной стоимости аренды жилья. Согласно действующим нормам, эта величина определяется на основании ежемесячных данных о минимальном размере платы за аренду квадратного метра комнаты в общежитии.

На сегодня мониторинг данных показывает существенную разницу в цене арены койко-места в общежитии (570 гривен) и комнаты/квартиры (от 3000 и 5 900 гривен соответственно).

Таким образом, при доходе в размере минимальной зарплаты (4 723 гривны) или минимальной пенсии (1 638 гривен) при определении опосредованной стоимости аренды на основании данных по квадратному метру комнаты в общежитии такие лица лишены права стать на социальный квартирный учет. Одновременно их доход не позволяет арендовать комнату/квартиру или дом.

Теперь же лица, которые нуждаются в социальной защите и имеют недостаточный для покупки или аренды жилья доход, смогут стать на социальный квартирный учет и в дальнейшем получить социальное жилье.

Кого коснутся изменения

Изменения коснутся тех, для кого социальное жилье является единственным местом проживания и чей среднемесячный доход ниже величины опосредованной стоимости аренды жилья и прожиточного минимума.

В основном это дети-сироты; лица с инвалидностью; люди, чье жилье признано непригодным для проживания; многодетные и молодые семьи; пенсионеры; переселенцы, чье жилье разрушено результате вооруженной агрессии России.

Фото: постановление Кабмина

Напомним, ранее сообщалось, что Кабмин утвердил программу обеспечения жильем военных и переселенцев.