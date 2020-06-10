Кабмин изменил порядок формирования коммунальных тарифов

Кабинет министров внес изменения в порядок формирования тарифов на тепловую энергию и коммунальные услуги. Изменения учитывают условия функционирования рынков газа и электрической энергии.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства 10 июня.

В ходе заседания правительства отмечалось, что в условиях рынка стоимость газа для предприятий теплокоммунэнерго меняется ежемесячно. Это создает сложности для объективного планирования затрат на приобретение энергоносителей и включения в состав тарифов. В то же время затраты на энергоносители занимают в структуре себестоимости тепловой энергии 80-85%. Поэтому любое изменение приводит к несоответствию фактических расходов запланированным.

Поэтому одно из ключевых изменений нового порядка предоставляет предприятиям ТКЭ возможность при формировании тарифов использовать среднюю цену природного газа за прошлый отопительный сезон. За этот год это 4,048 тыс. грн за 1 тыс. кубометров.

По данным правительства, новый подход не приведет к повышению тарифов, поскольку сегодня в тарифах большинства предприятия ТКЭ учтена цена газа 6,235 грн за 1 тыс. кубометров.

Напомним, в Министерстве энергетики и защиты окружающей среды Украины обсуждают вопрос повышения нормы потребления газа для пользователей без счетчиков.

Как сообщало РБК-Украина, по данным опроса КМИС, почти половина украинцев (46%) утверждают, что их затраты на оплату услуг ЖКХ в январе 2020 года выросли по сравнению с январем 2019 года.