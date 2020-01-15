Кабмин изменил подход к проверкам пассажирских перевозчиков

Иллюстративное фото (facebook.com/volodymyr.omelyan)

Теперь будут действовать единые критерии для оценки риска

Кабинет министров ввел риск-ориентированный подход для проверок перевозчиков. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Telegram-канал премьер-министра Алексея Гончарука.

Председатель правительства отметил, что будут действовать единые критерии для оценки риска от их деятельности. Это повлияет и на периодичность плановых проверок.

"Если раньше все пассажирские перевозчики автоматически попадали в лонг-лист проверок, отныне сперва будут проверять тех, у кого высокие риски из-за переоборудованого транспорта, большого количества нарушений ПДД, а также нарушений режима труда и отдыха водителей", - говорится в сообщении.

Недавно министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что Польша предоставит дополнительные разрешения для украинских перевозчиков. Всего договорились о 15 тыс. разрешениях.

Напомним, в 2018 году в Министерстве внутренних дел заявили, что для служащих "Укртрансбезпеки" должна быть предусмотрена уголовная ответственность за предоставление лицензий "горе-перевозчикам".

Тогда Главное следственное управление должно было взять на особый контроль расследование резонансных аварий и выявлять случаи несоблюдения автоперевозчиками действующего законодательства при организации пассажирских перевозок.