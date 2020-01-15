Кабмін змінив підхід до перевірок пасажирських перевізників

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Тепер діятимуть єдині критерії для оцінки ризику

Кабінет міністрів запровадив ризик-орієнтований підхід для перевірок перевізників. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Telegram-канал прем'єр-міністра Олексія Гончарука.

Голова уряду зазначив, що діятимуть єдині критерії для оцінки ризику від їхньої діяльності. Це вплине і на періодичність планових перевірок.

"Якщо раніше всі пасажирські перевізники автоматично потрапляли у лонг-ліст перевірок, відтепер спершу перевірятимуть тих, у кого високі ризики через переобладнаний транспорт, велику кількість порушень ПДД, а також порушення режиму праці та відпочинку водіїв", - йдеться у повідомленні.

Нещодавно міністр інфраструктури України Владислав Криклій заявив, що Польша надасть додаткові дозволи для українських перевізників. Всього домовились про 15 тис. дозволів.

Нагадаємо, у 2018 році у Міністерстві внутрішніх справ заявили, що для службовців "Укртрансбезпеки" має бути передбачена кримінальна відповідальність за надання ліцензій "горе-перевізникам".

Тоді Головне слідче управління мало взяти на особливий контроль розслідування резонансних аварій та виявляти випадки недотримання автоперевізниками чинного законодавства при організації пасажирських перевезень.