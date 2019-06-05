Кабмин изменил план анбандлинга "Нафтогаза"

Фото: Кабинет министров (РБК-Украина)

Управление газотранспортной системой собираются передать в Минэнерго

Кабинет министров на своем заседании 5 июня внес изменения в план реструктуризации НАК "Нафтогаз Украины" с целью отделения деятельности по транспортировке и хранения (закачки, отбора) природного газа с 1 июля 2016 года №496. Соответствующие документы есть в распоряжении РБК-Украина.

В частности, Кабмин собирается подать в Верховную раду законопроект о независимости в принятии решений органов государственной власти, к сфере управления которых относятся субъекты хозяйствования, которые проводят деятельность по транспортировке природного газа или передаче электрической энергии (в том числе ПАО "Магистральные газопроводы Украины").

Согласно плану, НАК "Нафтогаз Украины" должен до 1 августа 2019 года внести на рассмотрение Кабинета министров проект акта об определении ПАО "Магистральные газопроводы Украины" субъектом управления имуществом, собственником которого является государство, которое учитывается на балансе АО "Укртрансгаз" (магистральные газопроводы, газопроводы-отводы, компрессорные станции, подземные газохранилища и т. п)

Постановлением определено, что Минэкономразвития, Минэнергоугля, Фонд государственного имущества должны обеспечить передачу АО "Укртрансгаз" с его баланса этого имущества на баланс ПАО "Магистральные газопроводы Украины".

После этого Кабмин собирается передать полномочия по управлению корпоративными правами государства ПАО "Магистральные газопроводы Украины" в размере 100 процентов уставного капитала во временное управление НАК "Нафтогаз Украины", который, в частности, должен предусматривать возвращение указанного пакета акций в Минэнергоугля не позднее 1 января 2020 года.

"Нафтогаз" также должен обеспечить принятие других мер, необходимых для надлежащего функционирования с 1 января 2020 года ПАО "Магистральные газопроводы Украины" как оператора газотранспортной системы, в частности путем проведения работы, связанной с заключением соответствующих договоров с участниками газового рынка и другими субъектами, принятие на работу работников, учитывая обязательства Украины по Меморандуму с Международным валютным фондом

Кроме того, Минэкономразвития и Минэнергоугля должны обеспечить привлечение к деятельности ПАО "Магистральные газопроводы Украины" оператора газотранспортной системы (или консорциума газотранспортных систем), который является стороной Энергетического Сообщества, или Соединенных Штатов Америки.

Ранее РБК-Украина писало, что свое постановление об анбандлинге "Нафтогаза" правительство принимало непублично, официально не согласовав его финальную редакцию с международными партнерами и "Нафтогазом". В результате некоторые нормы документа противоречат европейскому законодательству, а их выполнение может ослабить позицию страны в переговорах с "Газпромом" о новом транзитном контракте.

Напомним, срок действия контракта на транзит российского газа от 2009 года истекает 1 января 2020 года. За это время "Нафтогаз Украины" рассчитывает завершить анбандлинг компании.