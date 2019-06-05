Кабмін змінив план анбандлінгу "Нафтогазу"

Фото: Кабінет міністрів (РБК-Україна)

Управління газотранспортною системою збираються передати до Міненерго

Кабінет міністрів на своєму засіданні 5 червня вніс зміни до плану реструктуризації НАК "Нафтогаз України" з метою відокремлення діяльності з транспортування та зберігання (закачування, відбору) природного газу від 1 липня 2016 року №496. Відповідні документи є у розпорядженні РБК-Україна.

Зокрема, Кабмін збирається подати до Верховної ради законопроект про незалежність у прийнятті рішень органів державної влади, до сфери управління яких належать суб'єкти господарювання, які провадять діяльність з транспортування природного газу або передачі електричної енергії (зокрема ПАТ "Магістральні газопроводи України").

Згідно з планом, НАК "Нафтогаз України" повинен до 1 серпня 2019 року внести на розгляд Кабінету міністрів проект акту щодо визначення ПАТ "Магістральні газопроводи України" суб'єктом управління майном, власником якого є держава, яке обліковується на балансі АТ "Укртрансгаз" та яке використовується для забезпечення транспортування, зберігання природного газу (магістральні газопроводи, газопроводи-відводи та компресорні станції, підземні газосховища тощо).

Постановою визначено, що Мінекономрозвитку, Міненерговугілля, Фонд державного майна повинні забезпечити передачу АТ "Укртрансгаз" з його балансу цього майна на баланс ПАТ "Магістральні газопроводи України".

Після цього Кабмін збирається передати повноваження з управління корпоративними правами держави ПАТ "Магістральні газопроводи України" у розмірі 100 відсотків статутного капіталу в тимчасове управління НАК "Нафтогаз України", який, зокрема, повинен передбачати повернення зазначеного пакета акцій до Міненерговугілля не пізніше 1 січня 2020 року.

"Нафтогаз" також повинен забезпечити вжиття інших заходів, необхідних для належного функціонування з 1 січня 2020 року ПАТ "Магістральні газопроводи України" як оператора газотранспортної системи, зокрема шляхом проведення роботи, пов'язаної з укладенням відповідних договорів з учасниками газового ринку та іншими суб'єктами, прийняття на роботу працівників тощо, враховуючи зобов`язання України відповідно до Меморандуму з Міжнародним валютним фондом.

Крім того Мінекономрозвитку та Міненерговугілля повинні забезпечити залучення до провадження діяльності ПАТ "Магістральні газопроводи України" оператора газотранспортної системи (або консорціум газотранспортних систем), який є стороною Енергетичного Співтовариства чи Сполучених Штатів Америки.

Нагадаємо, термін дії контракту на транзит російського газу від 2009 року закінчується 1 січня 2020 року. За цей час "Нафтогаз України" розраховує завершити анбандлінг компанії.

Як повідомляло РБК-Україна, на початку 2019 року в Україні була створена нова компанія - ТОВ "Оператор газотранспортної системи України", 100% власником якої є АТ "Укртрансгаз". Рішення про створення ТОВ "Оператор газотранспортної системи України" було прийняте акціонером АТ "Укртрансгаз" - НАК "Нафтогаз України" 29 січня 2019 року.