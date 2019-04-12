Кабмин инициирует введение учебных смен в школах

Кабинет министров Украины определил своим приоритетом разгрузить процесс обучения в школах, поэтому инициирует введение учебных смен. Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время часа вопросов к правительству в Верховной раде, передает корреспондент РБК-Украина.

Также глава Кабмина заявил о намерении ликвидировать очередь в детских садах до 2020 года.

"Для правительства образование является приоритетом. Мы сформировали систему изменений в образовании. Вопрос в том, что мы до 2020 года должны ликвидировать очереди в детские сады. Вторая позиция: мы должны разгрузить процесс обучения в школах и перейти на смены обучения. Кроме того, важно изменение системы подготовки профессиональных кадров", - сообщил Гройсман.

Он напомнил, что с 1 января 2017 года была повышена заработная плата учителям на 50%, затем еще на 25%.

"В этом году (повышено, - ред.) на 20% для научно-педагогических работников. Понимаю, что этого недостаточно. Но финансирование зарплат учителей и ученых - приоритет для нас", - добавил глава правительства.

Напомним, прием детей в первые классы в столичных школах начнется 4 апреля 2019 года. В КГГА отмечают, что второй год подряд все первоклассники учатся по единому государственному стандарту. При поступлении в школу для 6-летних детей больше не проводят испытания.

Как писало РБК-Украина, Кабмин направил 1 млрд гривен на обеспечение доступа школ к интернету и установку компьютеров.