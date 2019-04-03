ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

На компьютеризацию школ и интернет направят 1 млрд гривен

Новости » Экономика    03.04.2019 - 14:45
На компьютеризацию школ и интернет направят 1 млрд гривен
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В школах хотят достичь соотношения хотя бы 1 компьютер на 10 учеников

Кабинет министров Украины направил 1 млрд гривен на обеспечение доступа школ к интернету  и установку компьютеров. Соответствующее решение есть в распоряжении РБК-Украина.

Сообщается, что из этой суммы 700 млн гривен направят на обеспечение доступа к Интернету, 300 млн гривен - на закупку компьютеров. По данным Минобразования, в Украине до сих пор есть школы без интернета, например, на Закарпатье 12,1% таких школ, в Житомирской области - 19,3%. Кроме того, в половине украинских школ скорость Интернета не превышает 10 Мбит/с.

Также сообщается, что правительство намерено обеспечить школы компьютерами в соотношении не менее 1 к 10. Закупка компьютеров будет осуществляться на основе софинансирования с долей средств местных бюджетов.

 

Фото: постановление Кабмина

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине внедряют технологии для обеспечения доступа к интернету в самолетах. В частности, Государственному космическому агентству разрешили эксплуатировать радиолокационную станцию 5Н86 "Днепр" в Мукачево Закарпатской области. Кроме того, правительство выделило отдельные полосы частот для обеспечения спутниковой связи на бортах самолетов, необходимой для доступа в интернет.

 

В Украине ужесточили контроль над выдачей водительских прав Украина внедряет новые требования к упаковке лекарств
Выборы 2019 Результаты выборов президента Украины В ЦИК сообщили, когда можно сменить место регистрации для второго тура выборов
Новости Украины Кабинет Министров Украинышколаинтернет
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь