Кабмин хотят лишить более полусотни полномочий. Комитет Рады признал закон коррупционным

Члены комитета рассмотрели законопроект в порядке антикоррупционной экспертизы.

Документ предлагает внести изменения в 30 законодательных актов, которыми правительство лишат 54 полномочий. Их возложат на центральные органы исполнительной власти, другие государственные органы в соответствии с компетенцией.

Народные депутаты высказали ряд замечаний к законопроекту.

"Передача на уровень министерств функции принятия нормативно-правовой базы для функционирования того или иного центрального органа власти не будет способствовать обеспечению прозрачности и создаст предпосылки для злоупотреблений", - указано в сообщении.

Комитет признал проект содержащим коррупционные риски.

"Предлагаемые дискреционные нормы в отдельных законах, в частности "О местных государственных администрациях", "О государственной службе", "О зерне и рынке зерна", создадут коллизию в законодательстве, которая наделит конкурентными полномочиями Кабинет министров и другие центральные органы исполнительной власти", - информируют в парламенте.