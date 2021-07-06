Уряд хочуть позбавити понад півсотні повноважень. Комітет Ради визнав закон корупційним

Члени комітету розглянули законопроект у порядку антикорупційної експертизи.

Документ пропонує внести зміни до 30 законодавчих актів, якими уряд позбавлять 54 повноважень. Їх покладуть на центральні органи виконавчої влади, інші державні органи відповідно до компетенції.

Народні депутати висловили ряд зауважень до законопроекту.

"Передача на рівень міністерств функції ухвалення нормативно-правової бази для функціонування того чи іншого центрального органу влади не сприятиме забезпеченню прозорості і створить передумови для зловживань", - вказано у повідомленні.

Комітет визнав проект таким, що містить корупційні ризики.

"Пропоновані дискреційні норми в окремих законах, зокрема "Про місцеві державні адміністрації", "Про державну службу", "Про зерно та ринок зерна", створять колізію в законодавстві, яка наділить конкурентними повноваженнями Кабінет міністрів та інші центральні органи виконавчої влади", - інформують у парламенті.