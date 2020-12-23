ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Кабмин хочет пересмотреть госбюджет после первого квартала 2021 года

Киев, Среда 23 декабря 2020 14:27
Кабмин хочет пересмотреть госбюджет после первого квартала 2021 года
Фото: Денис Шмыгаль (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Кабинет министров может пересмотреть государственный бюджет после первого квартала 2021 года. Однако для этого необходимо увеличение доходов государства.

Об этом премьер заявил во время заседания правительства.

"Хочу подчеркнуть, что важной философией бюджета также остается его реалистичность и сбалансированность. В частности, если мы будем видеть увеличение выполнения доходов государства, то после первого квартала бюджет может быть и будет пересмотрен", - заявил он.

При этом Шмыгаль добавил, что все средства, которые заработает государство свыше планового, пойдут на социальные выплаты.

"В частности, в части увеличения некоторых социальных выплат, в том числе еще большего повышения зарплат для врачей. Сейчас рост зарплат запланирован на уровне 30% или примерно плюс 2,5 тысячи гривен в среднем. То есть все средства, которые государство заработает свыше планово, пойдут на зарплаты социальные выплаты людям, в том числе и нашим медикам", - добавил он.

Напомним, Верховная рада 15 декабря приняла закон о государственном бюджете на 2021 год. Согласно документу, предельный объем дефицита государственного бюджета Украины определен в сумме 246 635,5 млн гривен, что составит 5,5% ВВП.

Кроме того, Национальный банк Украины прогнозирует корректировку госбюджета-2021 из-за нереалистичности показателей.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Политика Кабинет Министров УкраиныДенис ШмыгальГосбюджет

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь