Кабмин хочет пересмотреть госбюджет после первого квартала 2021 года

Фото: Денис Шмыгаль (РБК-Украина)

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Кабинет министров может пересмотреть государственный бюджет после первого квартала 2021 года. Однако для этого необходимо увеличение доходов государства.

Об этом премьер заявил во время заседания правительства.

"Хочу подчеркнуть, что важной философией бюджета также остается его реалистичность и сбалансированность. В частности, если мы будем видеть увеличение выполнения доходов государства, то после первого квартала бюджет может быть и будет пересмотрен", - заявил он.

При этом Шмыгаль добавил, что все средства, которые заработает государство свыше планового, пойдут на социальные выплаты.

"В частности, в части увеличения некоторых социальных выплат, в том числе еще большего повышения зарплат для врачей. Сейчас рост зарплат запланирован на уровне 30% или примерно плюс 2,5 тысячи гривен в среднем. То есть все средства, которые государство заработает свыше планово, пойдут на зарплаты социальные выплаты людям, в том числе и нашим медикам", - добавил он.

Напомним, Верховная рада 15 декабря приняла закон о государственном бюджете на 2021 год. Согласно документу, предельный объем дефицита государственного бюджета Украины определен в сумме 246 635,5 млн гривен, что составит 5,5% ВВП.

Кроме того, Национальный банк Украины прогнозирует корректировку госбюджета-2021 из-за нереалистичности показателей.