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Кабмін хоче переглянути держбюджет після першого кварталу 2021 року

Київ, Середа 23 грудня 2020 14:27
Кабмін хоче переглянути держбюджет після першого кварталу 2021 року
Фото: Денис Шмигаль (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Кабінет міністрів може переглянути державного бюджету після першого кварталу 2021 року. Однак для цього необхідно збільшення доходів держави.

Про це прем'єр заявив під час засідання уряду.

"Хочу підкреслити, що важливою філософією бюджету також залишається його реалістичність і збалансованість. Зокрема, якщо ми будемо бачити збільшення виконання доходів держави, то після першого кварталу бюджет може бути і буде переглянутий", - заявив він.

При цьому Шмигаль додав, що всі кошти, які запрацює держава понад планового, підуть на соціальні виплати.

"Зокрема, в частині збільшення деяких соціальних виплат, у тому числі ще більшого підвищення зарплат для лікарів. Зараз зростання зарплат запланований на рівні 30% або приблизно плюс 2,5 тисячі гривень в середньому. Тобто всі кошти, які держава заробить понад планово, підуть на зарплати соціальні виплати людям, в тому числі і нашим медикам", - додав він.

Нагадаємо, Верховна рада 15 грудня прийняла закон про державний бюджет на 2021 рік. Згідно з документом, граничний обсяг дефіциту державного бюджету України визначено у сумі 246 635,5 млн гривень, що складе 5,5% ВВП.

Крім того, Національний банк України прогнозує коригування держбюджету-2021 через нереалістичність показників.

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