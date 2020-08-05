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Кабмін хоче скасувати "квартирну повинність": що це значить

Київ, Середа 05 серпня 2020 14:56
Кабмін хоче скасувати "квартирну повинність": що це значить
Фото: люди (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Підготовлені зміни до закону

Уряд пропонує виключити норму про квартирну повинність населення підселювати військових у випадку введення воєнного стану. Підготовлено зміни до закону.

Відповідне рішення прийняли на засіданні уряду.

Кабмін підготував зміни до закону "Про правовий режим воєного стану" у якому пропонується повністю виключити статтю 17.

Квартирна повинність - обов'язок населення відводити приміщення для військ в місцях їх постійного розташування (зимові та літні квартири) або тимчасові зупинки.

Раніше попередній Кабінет міністрів України направив до Верховної ради законопроект про скасування військово-квартирної повинності з розквартирування військовослужбовців, силовиків та евакуйованого населення.

Нагадаємо, парламент прийняв у другому читанні законопроект №2414-д про Службу зовнішньої розвідки.

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