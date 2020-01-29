Кабмин хочет изменить два кодекса из-за принятия закона "О предотвращении коррупции"

Кабинет министров Украины предлагает Верховной раде внести изменения в два кодекса в связи с принятием закона "О предотвращении коррупции". Об этом свидетельствуют данные на сайте ВР.

В частности, в парламенте 28 января были зарегистрированы соответствующие проекты законов №2816 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины в связи с принятием закона "О предотвращении коррупции" и №2817 "О внесении изменений в Таможенный кодекс в связи с принятием закона "О предотвращении коррупции".

Сейчас их тексты отсутствует на сайте Верховной рады. Последний этап прохождения законопроектов - переданы на рассмотрение руководству

Напомним, Кабинет министров также внес в Раду законопроект №2815 "О внесении изменений в закон "О судоустройстве и статусе судей" в связи с принятием закона "О предотвращении коррупции". Документ был зарегистрирован в ВР 28 января. На данный момент его текст отсутствует на сайте парламента.

Как писало РБК-Украина ранее, в конце ноября в Верховной раде появился текст правительственного законопроекта №2484 "О внесении изменений в закон "О судоустройстве и статусе судей" в связи с принятием закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по упрощению досудебного расследования отдельных категорий уголовных преступлений ".

Добавим также, Кабмин также внес в Раду три законопроекта об изменениях в закон о Высшем антикоррупционном суде, Налоговый, Таможенный и Бюджетный кодексы в связи с принятием закона об уголовных проступках.