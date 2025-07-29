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Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

Кабмін хоче залучити 400 млрд гривень для фінансування сектору безпеки та оборони, - Свириденко

Фото: Юлія Свириденко (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Кабінет Міністрів планує залучити 400 мільярдів гривень для фінансування сектору безпеки та оборони. Це буде розглянуто Верховною Радою.

Як повідомляє РБК-Україна, про це прем'єр-міністр України Юлія Свириденко заявила в ефірі національного телемарафону.

"У цьому році ми плануємо, як уряд, залучити 39 мільярдів доларів зовнішнього фінансування. Це тільки на 2025 рік. І звичайно ми працюємо з партнерами, щоб отримати додаткове фінансування і мати впевненість у 2026 році", - сказала Свириденко. 

За її словами, усі соціальні зобов’язання перед українцями урядом будуть виконані.

"Ми, як уряд, як держава, виконаємо усі соціальні зобов’язання перед українцями в повному обсязі. Усі заплановані в серпні платежі надійдуть вчасно", - підкреслила вона.

Свириденко розповіла, що наразі планується додати до державного бюджету 400 мільярдів гривень, які будуть використані для фінансування сектору безпеки і оборони.

"Також ми очікуємо, що Верховна Рада розгляне питання змін до державного бюджету. Ми плануємо додати 400 млрд гривень, щоб профінансувати сектор безпеки та оборони", - зазначила Свириденко.

Водночас, президент Володимир Зеленський під час вечірнього звернення заявив,  що Свириденко доповіла йому щодо проектних рішень.

"Зокрема, є зміни до бюджету, щоб гарантувати всі необхідні виплати нашим воїнам і рідним полеглих воїнів: були певні деталі, які потребують законодавчого рішення. Я розраховую, що народні депутати підтримають", - сказав Зеленський.

 

Призначення Свириденко

Нагадаємо, що 17 липня Верховна Рада призначила нового прем'єр-міністра України. Посаду отримала Юлія Свириденко, яка до цього була міністром економіки. Більше про Юлію Свириденко - можна дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

Вона вже зробила заяву щодо першого тижня роботи нового Кабміну - були ухвалені кілька важливих рішень. Вони стосувалися економічної та оборонної сфер.

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Юлія СвириденкоКабінет Міністрів України