Кабмин хочет привлечь 400 млрд гривен для финансирования сектора безопасности и обороны, - Свириденко

Кабинет Министров планирует привлечь 400 миллиардов гривен для финансирования сектора безопасности и обороны. Это будет рассмотрено Верховной Радой.
Как сообщает РБК-Украина, об этом премьер-министр Украины Юлия Свириденко заявила в эфире национального телемарафона.
"В этом году мы планируем, как правительство, привлечь 39 миллиардов долларов внешнего финансирования. Это только на 2025 год. И конечно мы работаем с партнерами, чтобы получить дополнительное финансирование и иметь уверенность в 2026 году", - сказала Свириденко.
По ее словам, все социальные обязательства перед украинцами правительством будут выполнены.
"Мы, как правительство, как государство, выполним все социальные обязательства перед украинцами в полном объеме. Все запланированные в августе платежи поступят вовремя", - подчеркнула она.
Свириденко рассказала, что сейчас планируется добавить в государственный бюджет 400 миллиардов гривен, которые будут использованы для финансирования сектора безопасности и обороны.
"Также мы ожидаем, что Верховная Рада рассмотрит вопрос изменений в государственный бюджет. Мы планируем добавить 400 млрд гривен, чтобы профинансировать сектор безопасности и обороны", - отметила Свириденко.
В то же время, президент Владимир Зеленский во время вечернего обращения заявил, что Свириденко доложила ему о проектных решениях.
"В частности, есть изменения в бюджет, чтобы гарантировать все необходимые выплаты нашим воинам и родным павших воинов: были определенные детали, которые требуют законодательного решения. Я рассчитываю, что народные депутаты поддержат", - сказал Зеленский.
Напомним, что 17 июля Верховная Рада назначила нового премьер-министра Украины. Должность получила Юлия Свириденко, которая до этого была министром экономики. Больше о Юлии Свириденко - можно узнать в материале РБК-Украина.
Она уже сделала заявление относительно первой недели работы нового Кабмина - были приняты несколько важных решений. Они касались экономической и оборонной сфер.
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