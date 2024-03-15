Кабмін хоче суттєво змінити підтримку "зеленої" енергетики попри звернення інвесторів, - експерт
Кабінет міністрів України хоче реалізувати ініціативу щодо зміни механізму фінансування галузі зеленої енергетики, що може критично нашкодити перспективам залучати нові інвестиції в галузь.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на директора енергетичних програм Центру Разумкова Володимира Омельченка
"Найближчим часом в рамках реформ, що мають бути впроваджені в енергетичному секторі, Урядом буде запропонована реформа, яка протирічить всьому перерахованому вище. Більше того, вона не знайшла підтримки у самого сектору ВДЕ, а саме - відокремлення надбавки на відновлювальну енергію з тарифу на передачу", - сказав Омельченко.
За його словами, інвестори, що зараз працюють в секторі та навіть під час війни збільшують енергетичні потужності, разом із профільними асоціаціями вже направляли звернення до представників Уряду з приводу ініціативи, де наголошували на тому, що це протирічить всім взятим на себе Урядом зобов’язанням.
"В тому числі, в рамках Меморандуму, підписаним між сектором ВДЕ та КМУ, НКРЕКП і Міненерго за результатами проведеної Секретаріатом Енергетичного Співтовариства медіації", - додав експерт.
Омельченко заявив, що попри звернення інвесторів уряд планує затвердити дорожню карту реформ з даною ініціативою для галузі зеленої енергетики, яка явно зменшить довіру міжнародних інвесторів та обсяг інвестицій.
"Тож, питання чи потрібні Україні міжнародні інвестиції залишається відкритим і, судячи з пропозицій уряду - відповідь може бути негативною", - резюмував експерт.
На думку радника прем'єр-міністра, члена наглядової ради НЕК "Укренерго" Юрія Бойка, скасування механізму підтримки відновлюваної енергетики в Україні через компанію "Укренерго" може призвести до поглиблення боргової кризи в галузі енергетики.
За його словами, це може мати негативні фінансові наслідки для ВДЕ, коли вимога сплачувати кошти на підтримку галузі на окремий рахунок буде ігноруватися.
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