Кабмин хочет существенно изменить поддержку "зеленой" энергетики, несмотря на обращения инвесторов, - эксперт

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на директора энергетических программ Центра Разумкова Владимира Омельченко.

"В ближайшее время в рамках реформ, которые должны быть внедрены в энергетическом секторе, Правительством будет предложена реформа, противоречащая всему вышеперечисленному. Более того, она не нашла поддержки у самого сектора ВИЭ, а именно - обособление надбавки на возобновляемую энергию по тарифу на передачу ", – сказал Омельченко.

По его словам, инвесторы, работающие сейчас в секторе и даже во время войны увеличивающие энергетические мощности, вместе с профильными ассоциациями уже направляли обращение к представителям Правительства по поводу инициативы, где отмечали, что это противоречит всем взятым на себя Правительством обязательствам. .

"В том числе, в рамках Меморандума, подписанного между сектором ВИЭ и КМУ, НКРЭКУ и Минэнерго по результатам проведенной Секретариатом Энергетического Сообщества медиации", - добавил эксперт.

Омельченко заявил, что, несмотря на обращения инвесторов, правительство планирует утвердить дорожную карту реформ с данной инициативой для отрасли зеленой энергетики, которая явно уменьшит доверие международных инвесторов и объем инвестиций.

"Итак, вопросы нужны ли Украине международные инвестиции остается открытым и, судя по предложениям правительства - ответ может быть отрицательным", - резюмировал эксперт.

По мнению советника премьер-министра, члена наблюдательного совета НЭК "Укрэнерго" Юрия Бойко, отмена механизма поддержки возобновляемой энергетики в Украине через компанию "Укрэнерго" может привести к усугублению долгового кризиса в области энергетики.

По его словам, это может иметь негативные финансовые последствия для ВИЭ, когда требование оплачивать средства в поддержку отрасли на отдельный счет будет игнорироваться.