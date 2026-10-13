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Кабмін готує зміни у бронюванні, але взяв 5 днів на доопрацювання

20:18 13.10.2026 Вт
2 хв
aimg Ірина Гамерська aimg Ростислав Шаправський
Фото: Кабмін готує зміни в бронюванні (Віталій Носач, РБК-Україна)

Кабмін готує зміни у правилах бронювання від мобілізації. Однак, урядовці взяли 5 днів на доопрацювання норм відповідної постанови.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на свої джерела та повідомлення нардепа Ярослава Железняка в Telegram.

За повідомленням Железняка, сьогодні на засіданні Кабмін ухвалив постанову "Про деякі питання організації бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час".

Нардеп зазначає, що документ ухвалили з одноденним доопрацюванням, а в частині відсотка бронювання - з п’ятиденним. Інформацію про 5-денне доопрацювання підтверджують і джерела РБК-Україна.

"Це дуже чутлива тема, тому вирішили взяти більше часу для узгодження розміру відсотків", - пояснив співрозмовник РБК-Україна в уряді.

Зазначимо, вчора стало відомо, що квоту на бронь, зокрема в ОПК, планують скоротити на 15%. Така інініатива не знайшла підтримки у профільних відомствах, загалом у сфері, а також наштовхнулась на критику серед бізнес-спільноти.

Ще однією ідеєю станом на вчора була зміна у підході до обчислення загальної чисельності військовозобов’язаних на підприємстві, від якої вираховується стандартна 50-відсоткова квота. Із цієї бази хотіли виключити працівників з відстрочкою (студенти, опікуни або багатодітні батьки). Втім, як повідомляє Железняк та джерела РБК-Україна, від цієї ідеї відмовились.

Нагадаємо, вчора ми повідомляли деталі ініціативи щодо бронювання, яку обговорюють в уряді. Зокрема, обговорюється скорочення числа співробітників в ОПК та енергетиці на бронювання - зі 100% до 85%. А в комунальній сфері - із 75% до 60%

Крім того, ймовірно визначенням "критичності" підприємств займатиметься новий спецорган. Станом на вчора обговорювалось, що для цього при Кабміні створять Координаційний центр із 17 осіб (представники СБУ, ГУР, СЗР та Нацполіції).

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Бронювання від мобілізації