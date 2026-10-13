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Кабмин готовит изменения в бронировании, но взял 5 дней на доработку

20:18 13.10.2026 Вт
2 мин
aimg Ирина Гамерская aimg Ростислав Шаправский
Фото: Кабмин готовит изменения в бронировании (Виталий Носач, РБК-Украина)

Кабмин готовит изменения в правилах бронирования от мобилизации. Однако чиновники взяли 5 дней на доработку норм соответствующего постановления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на свои источники и сообщения нардепа Ярослава Железняка в Telegram.

По сообщению Железняка, сегодня на заседании Кабмин принял постановление "О некоторых вопросах организации бронирования военнообязанных на период мобилизации и на военное время".

Нардеп отмечает, что документ был принят с однодневной доработкой, а в части процента бронирования - с пятидневным. Информацию о 5-дневной доработке подтверждают и источники РБК-Украина.

"Это очень чувствительная тема, поэтому решили взять больше времени для согласования размера процентов", - пояснил собеседник РБК-Украина в правительстве.

Отметим, вчера стало известно, что квоту на бронь, в том числе в ОПК, планируют сократить на 15%. Такая инициатива не нашла поддержки в профильных ведомствах, в целом в сфере, а также натолкнулась на критику среди бизнес-сообщества.

Еще одной идеей на вчера было изменение в подходе к исчислению общей численности военнообязанных на предприятии, от которой высчитывается стандартная 50-процентная квота. С этой базы хотели исключить работников с отсрочкой (студенты, опекуны или многодетные родители). Однако, как сообщает Железняк и источники РБК-Украина, от этой идеи отказались.

Напомним, вчера мы сообщали детали инициативы по бронированию, которую обсуждают в правительстве. В частности, обсуждается сокращение числа сотрудников в ОПК и энергетике на бронирование - со 100% до 85%. А в коммунальной сфере - с 75% до 60%

Кроме того, вероятно, определением "критичности" предприятий будет заниматься новый спецорган. На вчера обсуждалось, что для этого при Кабмине создадут Координационный центр из 17 человек (представители СБУ, ГУР, СВР и Нацполиции).

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Бронирование от мобилизации