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Кабмін готує програму пільгових кредитів на закупівлю енергообладнання, - Шмигаль

Фото: прем'єр-міністр України Денис Шмигаль (kmu.gov.ua)
Автор: Тетяна Степанова

Кабінет міністрів України готує програму пільгового кредитування на закупівлю енергообладнання як для громадян, так і для бізнесу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.

"Сьогодні затвердили Порядок надання фінансової підтримки фізособам, що встановлюють генеруючі установки з альтернативних джерел енергії у власних домогосподарствах", - повідомив Шмигаль.

За його словами, сума компенсації для установок потужністю до 10 кВт на одне домогосподарство складатиме 244 тисяч гривень. А максимальна сума кредиту - 480 тисяч гривень терміном на 5 років.

"Також спільно з Верховною радою готуємо законопроєкт про зняття мита й ПДВ на ввезення всього енергетичного обладнання та про усунення всіх митних формальностей",- додав прем'єр.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Кабінет міністрів розглядає скасування ввізного мита та ПДВ на все енергообладнання та комплектуючі до нього.

Також Кабмін доручив органам державної влади зменшити споживання електроенергії.

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Кабінет Міністрів УкраїниДенис Шмигаль