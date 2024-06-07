Кабмин готовит программу льготных кредитов на закупку энергооборудования, - Шмыгаль

"Сегодня утвердили порядок предоставления финансовой поддержки физлицам, устанавливающим генерирующие установки из альтернативных источников энергии в собственных домохозяйствах", - сообщил Шмыгаль.

По его словам, сумма компенсации для установок мощностью до 10 кВт на одно домохозяйство будет составлять 244 тысячи гривен. А максимальная сумма кредита - 480 тысяч гривен сроком на 5 лет.

"Также совместно с Верховной радой готовим законопроект о снятии пошлин и НДС на ввоз всего энергетического оборудования и об устранении всех таможенных формальностей", - добавил премьер.