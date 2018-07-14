Кабмин готовится усилить ответственность туроператоров

Правительство отслеживает ситуацию на рынке туристических услуг

Кабинет министров Украины готовит решения, которые будут предотвращать неприятные случаи на рынке туристических услуг, а также усилят ответственность туристических компаний. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает правительственный портал.

В частности, Гройсман отметил, что на сегодня туристический бизнес в Украине преимущественно частный, и оперативно отслеживать мощности компаний и сопоставить данные с объемом подписанных договоров почти невозможно. Вместе с тем, факты ненадлежащего выполнения договорных условий - это "серьезный звонок, что есть проблемы" и нужно пересматривать квалификационные требования к туркомпаниям и авиакомпаниям.

"Я дал поручение первому вице-премьер-министру Степану Кубиву совместно с Министерством инфраструктуры создать группу, оценить ситуацию, привлечь к ответственности компании (которые ненадлежащим образом ведут свою деятельность). Такие случаи были и раньше. Но мы понимаем сегодняшнюю ситуацию и думаем о том, как усилить ответственность компаний", - заявил Гройсман.

Напомним, на этой неделе в Турции застряли более 500 украинских туристов из-за проблем между туроператорами и перевозчиками.