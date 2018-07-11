В аэропорту Турции задержали четыре рейса

В Турции застряли более 500 украинских туристов. Об этом сообщил заместитель директора Департамента консульской службы МИД Василий Кирилич, передает "Украинская правда".

"По состоянию на 16:00 11.07.2018 г. в Турции задержаны 4 рейса, которыми должны были бы вернуться 543 граждан Украины на родину. Снова авиаперевозчик (не "Браво") и туроператор выясняют, кто перед кем обязан, а бремя этих недоразумений ложится на плечи украинцев", - рассказал он.

Отмечается, что консул Украины выехал на место в Анталью, чтобы пообщаться с пассажирами и ответственными сторонами для скорейшего возвращения украинцев домой.

"Но консул не имеет полномочий обязать стороны конфликта урегулировать ситуацию. Решить этот вопрос могут и должны стороны, которые брали на себя обязательства предоставить пакет достойных туристических услуг гражданам Украины", - отметил Кирилич.

Напомним, ранее сообщалось, что украинские туристы не могут вылететь из аэропорта Антальи. По словам главы Мининфраструктуры, туристы вернутся в Украину сегодня, 11 июля.