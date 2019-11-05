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Кабмин готовит законопроект о прожиточном минимуме

Новости » Политика     05.11.2019 - 12:26
Кабмин готовит законопроект о прожиточном минимуме
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Завтра он будет вынесен на рассмотрение Кабмина

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что Кабинет министров подаст в Верховную раду законопроект о прожиточном минимуме. Об этом он заявил во время презентации бюджета на 2020 год, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, законопроект уже готовится к внесению на рассмотрение парламента.

"По поводу решительных шагов - преодолеть бедность - наша задача на 5 лет. Первый шаг - это отвязать это явление - минимальный прожиточный минимум от огромных показателей. Сейчас соответствующий законопроект готовится к внесению в Верховную раду", - заявил Гончарук.

Министр социальной политики Украины Юлия Соколовская также добавила , что завтра законопроект будет вынесен на рассмотрение правительства.

Напомним, ранее сообщалось, что в проекте бюджета-2020 закладывается повышение минимальной зарплаты до 4 723 гривен. Таким образом, минимальная зарплата вырастет на 550 гривен.

Также РБК-Украина писало, что в госбюджете на следующий год предусматривается незначительное повышение пенсий. На пенсии выделят 173 млрд гривен. При этом пенсионерам старше 80 лет повысят надбавки по уходу на 670 гривен - на эти цели закладывается 806 млн гривен.

Кроме этого, на презентации проекта бюджета на 2020 год глава правительства заверил, что Кабмин не закладывал повышение налогов.

Бюджет-2020: минимальная зарплата вырастет на 550 гривен Кабмин заложил на ремонт дорог более 70 млрд гривен в бюджете-2020
Новости Украины Кабинет Министров Украиныпрожиточный минимум
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