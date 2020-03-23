Кабмин готовит перечень запрещенных на время карантина видов деятельности

В Украине появится четкий список временно запрещенных видов деятельности
Правительство готовит перечень запрещенных на время карантина в Украине видов деятельности. Это следует из сообщений замминистра экономики Светлана Панаиотиди в Facebook
По ее словам, ограничения пока планируются на том же уровне, которые и есть на сегодня - сфера услуг, рестораны, кинотеатры и т. д. Она также уточнила, что предлагает перечень по отраслевому принципу товаров, работ и услуг. Например, продолжат работать учреждения здравоохранения, промышленность, связь, рестораны на вынос, банки, сети и т.д.
В то же время, по словам экс-нардепа Алексея Мушака, по состоянию на вчера перечень запрещенных видов деятельности выглядел следующим образом.
Также предполагается, что под ограничения попадут салоны красоты, маникюрные, сауны, массажные и другие подобные заведения.
Напомним, ранее сообщалось, что Кабинет министров увеличит субсидии для оплаты жилищно-коммунальных услуг на время карантина.