Кабмін готує перелік заборонених на час карантину видів діяльності

В Україні з'явиться чіткий список тимчасово заборонених видів діяльності
Уряд готує перелік заборонених на час карантину в Україні видів діяльності. Це випливає з повідомлень заступник міністра економіки Світлана Панаіотіді у Facebook
За її словами, обмеження поки що плануються на тому ж рівні, що і є на сьогодні - сфера послуг, ресторани, кінотеатри і т. д. Вона також уточнила, що пропонує перелік за галузевим принципом товарів, робіт і послуг. Наприклад, продовжать працювати установи охорони здоров'я, промисловість, зв'язок, ресторани на винос, банки, мережі і т. д.
У той же час, за словами екс-нардепа Олексія Мушака, станом на вчора перелік заборонених видів діяльності виглядав наступним чином.
Також передбачається, що під обмеження потраплять салони краси, манікюрні, сауни, масажні та інші подібні заклади
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів збільшить субсидії для оплати житлово-комунальних послуг на час карантину.