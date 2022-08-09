Кабмин готовит механизм восстановления жилья за счет России, - Шмыгаль
Кабинет министров прорабатывает варианты, чтобы конфискованные российские активы в первую очередь были направлены на восстановление разрушено жилья украинцев.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственный портал.
Как заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, в рамках государственного бюджета планируется создать Фонд оперативного восстановления, куда международные доноры смогут направлять средства.
"Кроме того, прорабатываем возможность того, чтобы конфискованные российские активы и ресурсы, прежде всего, были направлены именно на восстановление жилья людей. Мы готовимся ко всем вызовам", - добавил Шмыгаль.
Напомним, ранее сообщалось, что Украина намерена конфисковать почти тысячу объектов, которые принадлежат Российской Федерации.
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