Кабмин готовит механизм восстановления жилья за счет России, - Шмыгаль

Кабинет министров прорабатывает варианты, чтобы конфискованные российские активы в первую очередь были направлены на восстановление разрушено жилья украинцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственный портал.

Как заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, в рамках государственного бюджета планируется создать Фонд оперативного восстановления, куда международные доноры смогут направлять средства. "Кроме того, прорабатываем возможность того, чтобы конфискованные российские активы и ресурсы, прежде всего, были направлены именно на восстановление жилья людей. Мы готовимся ко всем вызовам", - добавил Шмыгаль.