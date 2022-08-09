Кабмін готує механізм відновлення житла за рахунок Росії, - Шмигаль
Кабінет міністрів опрацьовує варіанти, щоб конфісковані російські активи в першу чергу були спрямовані на відновлення зруйнованого житла українців.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на урядовий портал.
Як заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, в рамках державного бюджету планується створити Фонд оперативного відновлення, куди міжнародні донори зможуть спрямовувати кошти.
"Крім того, опрацьовуємо можливість того, щоб конфісковані російські активи і ресурси, перш за все, були спрямовані саме на відновлення житла людей. Ми готуємося до всіх викликів", - додав Шмигаль.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна має намір конфіскувати майже тисячу об'єктів, які належать Російській Федерації.
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