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Кабмін готує механізм відновлення житла за рахунок Росії, - Шмигаль

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Київ, Вівторок 09 серпня 2022 19:23
Кабмін готує механізм відновлення житла за рахунок Росії, - Шмигаль Фото: прем'єр-міністр Денис Шмигаль (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

Кабінет міністрів опрацьовує варіанти, щоб конфісковані російські активи в першу чергу були спрямовані на відновлення зруйнованого житла українців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на урядовий портал.

Як заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, в рамках державного бюджету планується створити Фонд оперативного відновлення, куди міжнародні донори зможуть спрямовувати кошти.

"Крім того, опрацьовуємо можливість того, щоб конфісковані російські активи і ресурси, перш за все, були спрямовані саме на відновлення житла людей. Ми готуємося до всіх викликів", - додав Шмигаль.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна має намір конфіскувати майже тисячу об'єктів, які належать Російській Федерації.

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