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Кабмин готовит еще одно назначение на топ-должность без конкурса

Новости » Политика     07.05.2020 - 13:03
Кабмин готовит еще одно назначение на топ-должность без конкурса
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Готовится назначение главы Государственной сервисной службы градостроительства

Кабинет министров Украины готовит еще одно назначение на топ-должность без конкурса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственное распоряжение.

Сообщается, что правительство согласилось предложением министра развития общин и территорий Украины Алексея Чернышева о необходимости назначения на вакантную должность главы Государственной сервисной службы градостроительства Украины путем заключения контракта о прохождении госслужбы.

"Определить первого заместителя министра развития общин и территорий Украины Василия Лозинского уполномоченным лицом для проведения собеседования в установленном порядке", - говорится в документе.

Напомним, на этой неделе представители Европейского союза выразили обеспокоенность назначением топ-чиновников в Украине без конкурса. В Брюссели надеются, что эти меры носят временный характер.

Согласно решению Кабмина, на период карантина и 30 дней после его завершения действует временная процедура отбора на должности государственной службы путем заключения срочного контракта. Данная процедура предусматривает назначения в исключительных случаях.

В частности, без конкурса уже был назначен новый глава Государственной налоговой службы, которым стал Алексей Любченко.

Опубликован закон Кабмина о доступе украинцев к кадастрам
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