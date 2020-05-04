ЕС обеспокоен назначением топ-чиновников в Украине без конкурса

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Брюссель рассчитывает, что отказ от конкурсов имеет временный характер

Европейская комиссия обеспокоена тем, что на период карантина в Украине топ-чиновники назначаются без конкурса. Об этом говорится в сообщении на правительственном портале по итогам политического диалога Украина-ЕС.

Сообщается, что политический диалог прошел с участием представителей Еврокомиссии, программы поддержки совершенствования управления и менеджмента ОЭСР SIGMA, Секретариата Кабинета министров Украины, Министерства юстиции, Министерства финансов, Министерства цифровой трансформации, Национального агентства по вопросам государственной службы и Офиса реформ КМУ.

"Представители Европейской комиссии выразили обеспокоенность остановкой конкурсных процедур при назначении на должности государственной службы и введением особых условий отбора во время карантина и надежду, что применение механизма отбора через собеседование будет иметь временный характер", - говорится в сообщении.

Отметим, на период карантина и 30 дней после его завершения действует временная процедура отбора на должности государственной службы путем заключения срочного контракта. Данная процедура предусматривает временные назначения в исключительных случаях.

Напомним, на прошлой этой неделе Кабинет министров без конкурса назначил Алексея Любченко новым главой Государственной налоговой службы. Назначение состоялось через пять дней после увольнения предыдущего руководителя Сергея Верланова.

Также сообщалось, что Верховная рада рассмотрит законопроект о прозрачности конкурсов на должности в правительстве.