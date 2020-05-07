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Кабмін готує ще одне призначення на топ-посаду без конкурсу

Новини » Політика     07.05.2020 - 13:03
Кабмін готує ще одне призначення на топ-посаду без конкурсу
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Готується призначення голови Державної сервісної служби містобудування

Кабінет міністрів України готує ще одне призначення на топ-посаду без конкурсу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на урядове розпорядження.

Повідомляється, що уряд погодився пропозицією міністра розвитку громад і територій України Олексія Чернишова про необхідність призначення на вакантну посаду голови Державної сервісної служби містобудування України шляхом укладення контракту про проходження держслужби.

"Визначити першого заступника міністра розвитку громад і територій України Василя Лозинського уповноваженою особою для проведення співбесіди в установленому порядку", - йдеться в документі.

Нагадаємо, цього тижня представники Європейського союзу висловили стурбованість призначенням топ-чиновників в Україні без конкурсу. У Брюсселі сподіваються, що ці заходи носять тимчасовий характер.

Згідно з рішенням Кабміну, на період карантину і 30 днів після його завершення діє тимчасова процедура добору на посади державної служби шляхом укладання строкового контракту. Дана процедура передбачає призначення у виняткових випадках.

Зокрема, без конкурсу вже був призначений новий голова Державної податкової служби, яким став Олексій Любченко.

Опубліковано закон Кабміну про доступ українців до кадастрів
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