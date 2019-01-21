Кабмін цього тижня може затвердити виплату субсидій готівкою

Фото: Андрій Рева (kmu.gov.ua)

Українцям з березня почнуть виплачувати субсидії у готівковій формі

Кабінет міністрів України не пізніше 23 січня може прийняти рішення для виплати житлових субсидій готівкою. Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив міністр соціальної політики Андрій Рева.

За словами Реви, в уряді опрацьовують відповідну постанову Кабінету міністрів, яка врегулює виплату субсидій готівкою.

"Думаю, її буде прийнято не пізніше 23 січня. Часу, щоб розгойдуватися, немає. До березня ми будемо готові і зможемо виплачувати людям субсидії грошима на руки", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше Рева заявив, що українці з березня будуть отримувати житлові субсидії готівкою. За його словами, 11 січня відбулась нарада у президента, на якій було прийнято політичне рішення про виплати тим, кому субсидію призначено з жовтня.

"Це робиться для того, щоб до травня розуміти, який механізм є більш ефективним. Безготівковий механізм ми запустили з 1 січня, а тепер опрацьовуємо готівковий - в експериментальному порядку видати гроші і подивитися, як це буде працювати", - додав він.

Зазначимо, з 1 січня 2019 року в Україні почався перший етап монетизації субсидій.