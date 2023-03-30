Кабмін дозволив надання гарантів бізнесу з територій можливих бойових дій

Кабінет міністрів уточнив критерії визначення осіб, які мають право подати заяву на отримання грантів на створення власного бізнесу. Дозволив надання гарантів на території можливих бойових дій.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Мінреінтеграції.
"Відтепер суб’єкти господарювання з територій можливих бойових дій також зможуть претендувати на отримання грантів", - пише пресслужба.
Водночас обмеження на подання заявки передбачені лише для суб’єктів, які перебувають на тимчасово окупованих територіях або ж територіях активних бойових дій, де не визначена дата завершення окупації.
Ухвалені зміни стосуються таких державних програм:
Також було ухвалено надання гарантів учасникам бойових дій, особам з інвалідністю внаслідок війни та членам їхніх сімей. Сума гаранту залежить від кількості найманих працівників - від 250 тисяч до 1 мільйона гривень.
"Це сприятиме створенню нових робочих місць як серед внутрішньо переміщених осіб, так і безпосередньо серед ветеранів", - додає пресслужба.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Кабінет міністрів також визначив, що одним із ключових завдань на цей рік стане формування цілісної та комплексної ветеранської політики.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.