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Кабмін дозволив надання гарантів бізнесу з територій можливих бойових дій

Фото: Кабмін дозволив надання гарантів бізнесу з територій можливих бойових дій (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Кабінет міністрів уточнив критерії визначення осіб, які мають право подати заяву на отримання грантів на створення власного бізнесу. Дозволив надання гарантів на території можливих бойових дій.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Мінреінтеграції.

"Відтепер суб’єкти господарювання з територій можливих бойових дій також зможуть претендувати на отримання грантів", - пише пресслужба.

Водночас обмеження на подання заявки передбачені лише для суб’єктів, які перебувають на тимчасово окупованих територіях або ж територіях активних бойових дій, де не визначена дата завершення окупації.

Ухвалені зміни стосуються таких державних програм:

  • надання мікрогрантів на створення або розвиток власного бізнесу;
  • надання грантів для створення або розвитку садівництва, ягідництва та виноградарства;
  • надання грантів для створення або розвитку тепличного господарства.

Також було ухвалено надання гарантів учасникам бойових дій, особам з інвалідністю внаслідок війни та членам їхніх сімей. Сума гаранту залежить від кількості найманих працівників - від 250 тисяч до 1 мільйона гривень.

"Це сприятиме створенню нових робочих місць як серед внутрішньо переміщених осіб, так і безпосередньо серед ветеранів", - додає пресслужба.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Кабінет міністрів також визначив, що одним із ключових завдань на цей рік стане формування цілісної та комплексної ветеранської політики.

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